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Ким Чен Ын заявил, что его экономический план "ужасно" провалился
07.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране так и не были выполнены его 5-летние экономические планы "почти во всех секторах", передает Reuters.
© AFP 2020 / JORGE SILVA
Во вступительной речи на открытии съезда правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер республики все же отметил, что, несмотря на все, страна достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. Но стратегия на пять лет, принятая в 2016 году, так и не была достигнута.
"Стратегия должна была быть завершена в прошлом году, но она сильно не достигла целей почти во всех секторах", - сказал Ким Чен Ын и призвал страну к большей самообеспеченности.
Лидер КНДР стремился ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии. Агентства ООН сообщали, что ситуация в стране становится только хуже и усугубляется санкциями, пандемией и наводнениями.
Ранее сообщалось, что делегаты съезда ТПК одобрят план экономического развития КНДР на ближайший год, а также, как ожидается, утвердят новую политическую линию в отношении США и Южной Кореи.
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Лидер КНДР добавил, что страна добилась "чудесной победы", пусть его стратегия и не достигла целей "почти во всех секторах".
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