ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ким Чен Ын заявил, что его экономический план "ужасно" провалился

07.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране так и не были выполнены его 5-летние экономические планы "почти во всех секторах", передает Reuters.

© AFP 2020 / JORGE SILVA
Ким Чен Ын поделился властью с сестрой

Во вступительной речи на открытии съезда правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер республики все же отметил, что, несмотря на все, страна достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. Но стратегия на пять лет, принятая в 2016 году, так и не была достигнута.

"Стратегия должна была быть завершена в прошлом году, но она сильно не достигла целей почти во всех секторах", - сказал Ким Чен Ын и призвал страну к большей самообеспеченности.

Лидер КНДР стремился ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии. Агентства ООН сообщали, что ситуация в стране становится только хуже и усугубляется санкциями, пандемией и наводнениями.

Ранее сообщалось, что делегаты съезда ТПК одобрят план экономического развития КНДР на ближайший год, а также, как ожидается, утвердят новую политическую линию в отношении США и Южной Кореи.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер КНДР добавил, что страна добилась "чудесной победы", пусть его стратегия и не достигла целей "почти во всех секторах".
 
Новости дня
Новости политики
 
НАУ опубликует план по «делегитимизации» Всебелорусского собрания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика