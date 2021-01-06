Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране так и не были выполнены его 5-летние экономические планы "почти во всех секторах", передает Reuters.

Во вступительной речи на открытии съезда правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер республики все же отметил, что, несмотря на все, страна достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. Но стратегия на пять лет, принятая в 2016 году, так и не была достигнута.

"Стратегия должна была быть завершена в прошлом году, но она сильно не достигла целей почти во всех секторах", - сказал Ким Чен Ын и призвал страну к большей самообеспеченности.

Лидер КНДР стремился ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии. Агентства ООН сообщали, что ситуация в стране становится только хуже и усугубляется санкциями, пандемией и наводнениями.

Ранее сообщалось, что делегаты съезда ТПК одобрят план экономического развития КНДР на ближайший год, а также, как ожидается, утвердят новую политическую линию в отношении США и Южной Кореи.