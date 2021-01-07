Антиамериканская анархия: выборы в США не обошлись без разгона протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Конгресс США в среду должен был утвердить итоги голосования выборщиков и подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Процедура, однако, не была проведена: многотысячная толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа устроила протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвались внутрь здания.

Посторонние ворвались в Капитолий впервые с 1814, когда во время войны его взяли и подожгли англичане.

Хроника беспрецедентного: как штурмовали Капитолий

В 20 часов по минскому времени Трамп заявил, что его сторонники должны прийти к Капитолию и "помочь слабым республиканцам, потому что сильные в помощи не нуждаются". Напомним, что несколько республиканцев заявили о намерении выразить протест против утверждения победы Байдена на президентских выборах.

Через час конгресс начал заседание, а сторонники Трампа попытались пробиться в здание. Полиция применяли газ, поступили сообщения о первых пострадавших.

Несмотря на противостояние с силовиками, протестующие ворвались в Капитолий, а затем в залы заседаний и кабинеты. Конгрессменов срочно эвакуировали, сертификаты с итогами президентских выборов – тоже.

Началась стрельба, несколько протестующих были ранены, одна из них скончалась.

Позже стало известно, что при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников. Удивительно, что смерть от пули нашла ветерана ВВС, отслужившую 14 лет, не в Ираке или Афганистане, а в Капитолии США, где стрельба - дело неслыханное.

Стрелявшим в женщину в здании конгресса США, предположительно, является высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадали также несколько силовиков.

В столице США был объявлен комендантский час (с 2 ночи по минскому времени), в город была направлена национальная гвардия. Местные издания писали, что Пентагон отказывался отправить нацгвардию на помощь Капитолию и что отправить на место силовиков в итоге распорядился Пенс - а не Трамп.

Байден назвал происходящее мятежом, через 15 минут Трамп призвал своих сторонников разойтись. В течение последующих двух часов силовики заняли и очистили Капитолий, была найдена и обезврежена бомба, 20 человек были задержаны.

Сейчас в Вашингтоне ситуация нормализовалась, в городе комендантский час. По информации, размещенной на сайте столичного правительства, он будет действовать до 06:00 четверга 7 января.

В Конгрессе США продолжается процесс утверждения голосов Коллегии выборщиков по штатам. Совместное заседание обеих палат, прерванное из-за вторжения в здание Капитолия сторонников президента Дональда Трампа возобновилось после наведения порядка.

Не дожидаясь 20 января

Конгрессмен Омар заявила, что готовит документы для импичмента Трампу (пока его полномочия истекают 20 января).

Некоторые республиканцы, которые ранее планировали опротестовывать итоги выборов в ходе заседания Конгресса, передумали это делать после произошедших событий. Лидер республиканцев в сенате США Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов.

В свою очередь, Белый дом ничего не говорит о планах Трампа, которого забанили в соцсетях и ругают в конгрессе за сегодняшние беспорядки.

Вместо расписания президента на четверг Белый дом прислал обычную отписку последних дней: «Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч».

Осквернением храма демократии

Лидер демократов в сенате Шумер назвал штурм Капитолия "осквернением храма демократии". Он заявил, что беспорядки станут пятном на репутации США, которое нелегко будет смыть.

Американские журналисты задаются вопросом, где были силовики, на которых налогоплательщики тратят сотни миллионов долларов.

А официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова репостнула слова Джилл Доэрти, долги годы работавшей корреспондентом CNN в Москве: "Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии".