|
Трамп пообещал уйти 20 января
07.01.2021 12:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв - Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, демократу Джо Байдену, несмотря на то, что сам Трамп не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
© REUTERS / JIM BOURG
"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти", - процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.
Трамп, слова которого приводит Скавино, добавил, что, "хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)