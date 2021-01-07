Лукашенко в Рождество призвал объединиться и не допустить столкновений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Беларуси нельзя допустить войн и столкновений. На этом сконцентрировал внимание Александр Лукашенко сегодня во время общения с прихожанами Крестовоздвиженского храма в Минске в канун Рождества.

Глава государства отметил, что сейчас в мире разгорелась информационная война и ведется схватка за умы людей.

"Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое – то, что принадлежит нам", – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер не мог не упомянуть и о событиях, накануне разгоревшихся в США. Александр Лукашенко признался, что был шокирован новостями из Вашингтона.

"Кто бы мог подумать, что сегодня будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", – подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко считает, что именно поэтому сейчас белорусам необходимо сплотиться, чтобы преодолеть трудности.

"Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить, - заявил белорусский лидер. - Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель", – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко признался, что неслучайно выбрал Крестовоздвиженский храм для посещения в Рождество. И рассказал, что считает эту церковь прежде всего памятником советским людям и воинам.

"Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, – памятник той войне. Ну не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем", - заявил глава государства.

Строительство храма и открытие церкви Воздвижения Креста Господня прошло в 2020 году. Она расположена на улице Тимирязева в Минске и граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Это мемориал для поминовения о более 80 тысяч военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны/