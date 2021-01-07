Путин встретил Рождество в древней новгородской церкви Николы на Липне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Путин прибыл в Новгородскую область на вертолете, а до отдаленной церкви добирался на катере со специальной воздушной подушкой. Войдя в древний храм, российский президент зажег свечи и приложился к иконе, а затем прослушал службу вместе с остальными посетителями церкви.

По окончании богослужения поздравил россиян с Рождеством.

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал Путин.

Сообщается также, что президент России подарил церкви икону Господь Вседержитель, изготовленную в мастерских города Щигры в 2017 году.

В 2020 и 2019 Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где, по его словам, был в детстве крещен.

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