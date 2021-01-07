США под знаком мятежа

Источник материала: БT

Сенат и Палата представителей Конгресса США сегодня утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах. Однако какой ценой? Это увидел весь мир.

Впервые за сотни лет в Соединенных Штатах произошло то, за что они так сражались, правда, на территории других государств. Реальное дыхание гражданской войны, и первые убитые в результате накрученного политического противостояния "борцов за власть".



Как будто насмотрелись в Киеве или Бишкеке. Стихийный штурм сердца Америки - Капитолия - при попустительстве полицейских, лежащие на полу конгрессмены... Впрочем, их вместе с избирательной корреспонденцией эвакуировали в безопасное место. В Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он продлится вплоть до инаугурации Джо Байдена. В американскую столицу стянуты силы Национальной гвардии. И это притом, что Байден и его сторонники не жаловали Нацгвардию, когда сотни американских городов устраивали демократические протесты в ходе предвыборной кампании. И вот теперь мятежники ломают заграждения, громят кабинеты сенаторов, мародерствуют, выкрикивают оскорбления, нападают на журналистов. Атмосфера истерии и безудержной агрессии, когда уже не разбираются, чего хотят и на кого набрасываются. И самое трагичное - погибли люди. Жертвами беспорядков стали уже 4 человека, есть раненые.

Впрочем, подробную информацию о жертвах хаоса американские власти предпочитают замалчивать. Известно, что задержали более 50 нарушителей - преимущественно карантинного режима. ФБР обратилось к гражданам с просьбой установить личности тех, кто штурмовал здание Конгресса. По американским законам, подстрекатель к мятежу получает не менее 20 лет тюрьмы.