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Байден обвинил Трампа в использовании толпы против воли избирателей
08.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в использовании толпы против воли избирателей.
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
Новый американский лидер, выступая в Дэлавэре, сделал ряд заявлений на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США.
"Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы", - сказал Байден.
По мнению Байдена, Трамп "пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей".
Избранный президент считает, что события в Вашингтоне стали результатом безжалостных нападок Трампа на демократию. По словам Байдена, он нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных.
"Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру", - отметил Байден.
В своем выступлении, транслировавшемся по его Youtube-каналу, Джо Байден заявил, что выдвинет кандидатуру главного судьи апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда, "человека безупречной репутации", на пост генпрокурора.
Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама, но республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году. По закону генпрокурор США возглавляет министерство юстиции и параллельно координирует ряд спецслужб, включая ФБР.
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Избранный президент США назвал события в Капитолии хаосом, ставшим результатом нападок Трампа на демократию.
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