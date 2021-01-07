Байден обвинил Трампа в использовании толпы против воли избирателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в использовании толпы против воли избирателей.

Новый американский лидер, выступая в Дэлавэре, сделал ряд заявлений на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США.

"Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы", - сказал Байден.

По мнению Байдена, Трамп "пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей".

Избранный президент считает, что события в Вашингтоне стали результатом безжалостных нападок Трампа на демократию. По словам Байдена, он нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных.

"Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру", - отметил Байден.

В своем выступлении, транслировавшемся по его Youtube-каналу, Джо Байден заявил, что выдвинет кандидатуру главного судьи апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда, "человека безупречной репутации", на пост генпрокурора.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама, но республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году. По закону генпрокурор США возглавляет министерство юстиции и параллельно координирует ряд спецслужб, включая ФБР.

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