Более 50 полицейских пострадали при штурме Капитолия в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. В Вашингтоне оценивают последствия штурма здания Конгресса: задержаны 68 человек. Эта цифра, уверены в полиции, неокончательная. Действия сторонников Трампа расцениваются как акт внутреннего терроризма.

Обстановка в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований изучает видеозаписи и призывает американцев сообщать о людях, которые причастны к вторжению. Для охраны в столицу США стянуты 6,2 тысяч бойцов Национальной гвардии. Такие силы собраны, чтобы обеспечивать правопорядок. Военнослужащие будут находиться в Вашингтоне 30 дней. Их численность может быть изменена.

© AFP 2020 / OLIVIER DOULIERY Полиция сдерживает сторонников президента США Дональда Трампа у ротонды Капитолия

Найдены две бомбы

Обнаруженные вблизи Конгресса США взрывные устройства представляли реальную угрозу. Такое заявление сделал начальник полиции Капитолия Стивен Санда.

"Группа реагирования определила, что оба устройства действительно опасны и могли нанести большой вред общественной безопасности", - сообщает полицейский рапорт. Находки обезвредили и передали для изучения ФБР.

© AFP 2020 / SAUL LOEB Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в ротонду Капитолия

Боевые потери

Ранения, в том числе тяжелые, получили более 50 полицейских. За нападение и неповиновение действиям сотрудников правоохранительных структур уже задержаны 14 человек. Среди задержанных 68 участников погромов, лишь один оказался местным жителем.

© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне

Глава полиции Вашингтона – Роберт Конти – отметил, что аресты не проводились в самом Капитолии, потому что прежде необходимо было обеспечить вышедшую из-под контроля обстановку.

Сообщается, что полицейский, который смертельно ранил женщину в здании Конгресса, отстранен от службы на время расследования инцидента.

Кадровые последствия

На фоне событий, Дональд Трамп отозвал из Сената кандидатуру министра внутренней безопасности США. Претендовавший на этот пост Чед Вульф опубликовал заявление, в котором позволил себе критику американского лидера и призвал главу государства решительно осудить действия участников беспорядков, произошедших в среду в Вашингтоне.

© AFP 2020 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Сторонники Трампа во время стычек с полицией и силами безопасности перед Капитолием США в Вашингтоне

Вулф также добавил, что применение насилия для достижения политических целей является совершенно неприемлемым. Он добавил, что не собирается по собственной инициативе подавать в отставку и планирует оставаться в должности до истечения срока полномочий нынешней американской администрации 20 января, чтобы гарантировать гладкую передачу дел команде следующего президента США Джозефа Байдена.

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