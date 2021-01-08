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Трамп сделал все, что мог – что происходит сейчас в Вашингтоне
08.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Действующий президент США Дональд Трамп призвал в пятницу американский народ к примирению и сообщил, что сосредоточится на передачу власти победившему на выборах главы государства демократу Джо Байдену.
"Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", - заявил Трамп в своем обращении, опубликованном в Twitter.
© Photo : Telegram / Пул Первого
Он уточнил, что его штаб использовал все возможные юридические процедуры для оспаривания результатов выборов – так, по словам Трампа, он "боролся за защиту американской демократии".
"Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", - подчеркнул президент.
Осудил насилие в Капитолии
В своем обращении Трамп осудил происходившее в Капитолии и обвинил участников беспорядков в том, что они "не представляют нашу страну".
"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", - заявил президент, отметив, что незамедлительно приказал привлечь Нацгвардию и федеральную полицию для обеспечения безопасности.
Отстранить Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
"Сегодня утром мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы призвать его воспользоваться 25-й поправкой (к Конституции США), которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента за подстрекательство к бунту и из-за опасности, которую он представляет", - говорится в совместном заявлении.
Ответа от Пенса демократы так и не получили, однако, по информации
Увольнения
На фоне протестов ряд американских госчиновников подал в отставку. Среди них – министр образования США Бетси ДеВос, глава минтранса страны Элейн Чао.
Прошение об отставке также подали четыре высокопоставленных чиновника совета национальной безопасности. 16 января покинет свой пост по собственному желанию и шеф полиции Капитолия Стивен Сунд.
© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
Подтверждена смерть полицейского
Полиция Капитолия подтвердила утром в пятницу смерть своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков. Он получил ранения в борьбе с протестующими и попал в больницу.
"Приблизительно в 21:30 вечером 7 января (05:30 в пятницу по минскому времени) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы", - говорится в сообщении.
В минувшую среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга, где он призвал идти к конгрессу и оспорить выборы,
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На фоне беспорядков в столице США ряд госчиновников, включая министра образования и представителей силовых структур, подали в отставку.
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