Трамп сделал все, что мог – что происходит сейчас в Вашингтоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Действующий президент США Дональд Трамп призвал в пятницу американский народ к примирению и сообщил, что сосредоточится на передачу власти победившему на выборах главы государства демократу Джо Байдену.

"Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", - заявил Трамп в своем обращении, опубликованном в Twitter.

Он уточнил, что его штаб использовал все возможные юридические процедуры для оспаривания результатов выборов – так, по словам Трампа, он "боролся за защиту американской демократии".

"Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", - подчеркнул президент.

Осудил насилие в Капитолии

В своем обращении Трамп осудил происходившее в Капитолии и обвинил участников беспорядков в том, что они "не представляют нашу страну".

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", - заявил президент, отметив, что незамедлительно приказал привлечь Нацгвардию и федеральную полицию для обеспечения безопасности.

Отстранить Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности.

"Сегодня утром мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы призвать его воспользоваться 25-й поправкой (к Конституции США), которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента за подстрекательство к бунту и из-за опасности, которую он представляет", - говорится в совместном заявлении.

Ответа от Пенса демократы так и не получили, однако, по информации New York Times со ссылкой на собственные источники, вице-президент против применения 25-й поправки к Конституции, предполагающей, что президента можно отстранить по причине недееспособности.

Увольнения

На фоне протестов ряд американских госчиновников подал в отставку. Среди них – министр образования США Бетси ДеВос, глава минтранса страны Элейн Чао.

Прошение об отставке также подали четыре высокопоставленных чиновника совета национальной безопасности. 16 января покинет свой пост по собственному желанию и шеф полиции Капитолия Стивен Сунд.

Подтверждена смерть полицейского

Полиция Капитолия подтвердила утром в пятницу смерть своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков. Он получил ранения в борьбе с протестующими и попал в больницу.

"Приблизительно в 21:30 вечером 7 января (05:30 в пятницу по минскому времени) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы", - говорится в сообщении.

В минувшую среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга, где он призвал идти к конгрессу и оспорить выборы, ворвались в Капитолий . Во время беспорядков от огнестрельного ранения погибла женщина , еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на выборах. Лидеры демократов в конгрессе на фоне беспорядков призвали немедленно отстранить Трампа от должности.

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