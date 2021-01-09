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Пушков спрогнозировал, как Байден поведет себя в отношении России и Беларуси
09.01.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о том, какой внешней политики будет придерживаться избранный президентом США демократ Джо Байден, своим мнением российский сенатор поделился в личном
По мнению российского политика, речь пойдет о противостоянии, США будут предпринимать попытки "разобщить Китай и Россию", хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай это конкурент, а Россия - враг).
"В любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США - и идеологических, и политических, и геоэкономических", - считает Пушков.
В то же время, по мнению сенатора, у нового лидера США есть понимание, что против РФ и КНР "в одиночку не справиться, отсюда - идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России", пишет Пушков. И в этой связи особое значение будут иметь "страны "серой зоны", находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем с другой"
"Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Беларуси и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества "между двумя типами миропорядка" - "либерально-демократическим" и "авторитарным", - убежден Пушков.
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Россию, а также Китай, ожидает обострение противостояния с США, а одной из основных зон соперничества станет Беларусь, полагает российский сенатор Алексей Пушков.
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