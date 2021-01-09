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Фотофакт: Лукашенко угостил блинами российскую журналистку

10.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко угостил блинами российскую журналистку Наилю Аскер-заде. Соответствующий пост вместе с фотографией ведущая телеканала "Россия 1" и обозреватель программы "Вести" опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

В комментариях подписчики интересовались, есть ли рядом сын белорусского лидера - Николай. Российская журналистка ответила утвердительно.

Аскер-заде написала, что первый запрос на интервью с Лукашенко она отправила в октябре 2019-го. По ее словам, с этого момента началось предметное обсуждение съемки, но потом переговоры прекратились. Возобновить их удалось после выборов прошлого года – был направен новый запрос.

"В начале декабря получили подтверждение. Уже были назначены даты съемок, но за два дня до нашего приезда белорусская сторона предложила снова перенести их, уже на 2021 год. Все же удалось договориться, и в итоге съемки состоялись", - отметила в своем Instagram-аккаунте Аскер-заде.

В Москву журналистка вернулась за день до Нового года. А монтаж интервью продолжается до сих пор.

© Photo : Наиля Аскер-заде / Instagram
Российская журналистка рассказала, о чем спросила в интервью Николая Лукашенко

Аскер-заде опубликовала несколько фрагментов программы в своем Telegram-канале. Там прозвучали вопросы о том, бывают ли у Александра Лукашенко конфликтные ситуации с сыном и кого он считает своими друзьями, на что белорусский лидер ответил, что Путина считает другом, а на Зеленского "не держит зла". Также Аскер-заде во время съемок в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко

Интервью выйдет в воскресенье в 21:30 на канале "Россия 1" в программе "Действующие лица".

 
Теги: Минск
 
 
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Наиля Аскер-заде рассказала, как шла подготовка к интервью с главой белорусского государства. Оно выйдет в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".
 
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