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Майк Пенс готов воспользоваться 25-й поправкой для отстранения Трампа

10.01.2021 09:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Американский вице-президент Майк Пенс считает возможным использовать 25-ю поправку к Конституции США, дающую ему и большинству членов кабинета право отстранить президента США Дональда Трампа от власти, передает CNN, ссылаясь на источник, близкий к вице-президенту.

© AFP 2020 / SAUL LOEB
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По его словам, для Пенса такой вариант возможен в случае, если Трамп станет "более нестабильным", и эта неделя показала, что исключать его нельзя.

Данная поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и призвана разрешить ситуацию, когда президент из-за болезни или смерти не может ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку, однако теоретически может быть использована против главы государства, который, будучи в здравом уме, отказывается сложить полномочия.

Что происходит в США

Митинг 6 января сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. В результате волнений погибли пять человек, десятки задержаны.

После случившегося заблокированы аккаунты Трампа в Facebook и Twitter, он сам по-прежнему не признает поражение на выборах, но уже пообещал мирно передать власть Байдену.

Также стало известно, что компании Apple и Amazon перестали сотрудничать с приложением для обмена сообщениями Parler, которое популярно у сторонников президента США Дональда Трампа, поскольку посты пользователей приложения содержали призывы к насилию.

Кроме того, усилены меры безопасности для конгрессменов США во время их рабочих поездок. Это решение принято после того, как сторонники Трампа совершили нападки и высказали оскорбления в адрес как минимум трех законодателей в аэропортах.

 
Теги: Минск
 
 
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Поправка призвана разрешить ситуацию, когда президент из-за болезни или смерти не может ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку, однако теоретически может...
 
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