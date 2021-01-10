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Воскресное утро в Минске началось с протестных дворовых акций в микрорайонах

10.01.2021 11:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 января. Протестные акции в микрорайонах Минска начались 10 января с раннего утра. 

По сообщению телеграм-каналов, сторонники перемен вышли на локальные марши с бело-красно-белыми флагами и флагами с символикой своих микрорайонов в Серебрянке, Зеленом Луге, в районе улиц Захарова и Пулихова, в поселке Хатежино и деревне Копище Минского района.

Интернет-пользователи сообщают об автозаках, припаркованных возле 4-й городской больницы (ул. К.Либкнехта), а также на пересечении проспектов Любимова и Газеты "Звязда".

Силовики активизировались после того, как 4 января генпрокурор Андрей Швед заявил о необходимости пресечения дворовых акций, которые, по его словам, "осуществляются за деньги зарубежных спонсоров".

7 января обеспокоенность дворовой активностью выразил Александр Лукашенко во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. Он назвал участников протестных маршей "небольшой кучкой". "Плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", — сказал Лукашенко.

По информации волонтерского телеграм-канала "Списки задержанных", за последние два дня, 8 и 9 января, было задержано 13 человек. Троих впоследствии отпустили. Одного успели осудить (9 января, в субботу, суды работали). Задержанные находятся в изоляторах в 1-м переулке Окрестина (Минск), а также в Жодино, Барановичах и Могилеве.

Дворовые протесты против насилия и фальсификации президентских выборов проходят с середины ноября.


БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 10 января. Протестные акции в микрорайонах Минска начались 10 января с раннего утра. По сообщению телеграм-каналов, сторонники перемен вышли на локальные...
 
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