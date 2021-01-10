Лукашенко рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Белорусский лидер заявил, что поправки в Конституцию могут рассмотреть на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в феврале.

"Поправки в Конституцию — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - сказал Александр Лукашенко в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

Отвечая на вопрос российской журналистки, когда пройдет референдум по новой редакции Основного закона, глава государства, отметил, что соответствующее объявление будет сделано на Всебелорусском народном собрании.

"Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть", – констатировал белорусский лидер.

Причем он не стал раскрывать детали изменений в Основной закон страны, потому что главные предложения по этой проблематике пока не разработаны.

"Я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве, это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство", – рассказал Александр Лукашенко.