Лукашенко рассказал о Тихановской, санкциях и встрече в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Белорусский лидер заверил, что ему не абсолютно не мешает непризнание западными странами итогов выборов президента страны.

"Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это наше внутреннее дело", ― сказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

По его мнению, среди западных стран существуют и те, что признали итоги выборов президента в Беларуси.

"Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, ― абсолютно нет", ― так прокомментировал Александр Лукашенко непризнание результатов другими государствами.

Чужие спецслужбы

Отвечая на вопрос, кого представляет бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, белорусский лидер заявил, что "это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс".

После чего пояснил, кого имеет в виду: "спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть".

Александр Лукашенко предположил, что "у нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды".

После чего он еще раз особо отметил, что все, о чем говорит Светлана Тихановская, "обрабатывается и предлагается ей с чужих рук".

Крестовый поход на Минск

Европейский союз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. В третий пакет включено Управление делами президента Республики Беларусь.

Отвечая на вопрос, почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Беларуси, Александр Лукашенко сказал: "чтоб ближе подобраться к вам".

"Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - призвал российских партнеров белорусский лидер.

Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал целый пакет документов, в том числе и Акт о демократии в Беларуси.

Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.

Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.

Сожалений больше нет

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о встрече в СИЗО КГБ с представителями оппозиции, Александр Лукашенко особо отметил, что "абсолютно нет".

"Я увидел людей – ну, вы же меня в России до сих пор подталкиваете: давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло. Ну, вот я и поговорил! Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться с меня. А зря", – сказал он.

По словам главы государства, в СИЗО КГБ он увидел людей, которые стремились к власти, и там он их выслушал, чтобы понять, какой стала бы страна, если бы они добились успеха.

"Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет", – пояснил свои действия белорусский лидер.