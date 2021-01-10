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Лукашенко заявил, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой
10.01.2021 13:45 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 10 января. Александр Лукашенко не считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.
БелаПАН.
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Минск, 10 января. Александр Лукашенко не считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью...
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