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Лукашенко: Мы хотим и будем выстраивать отношения с США
10.01.2021 13:45 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 10 января. Минск будет выстраивать отношения с Вашингтоном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.
Дата приезда нового посла в Минск пока неизвестна.
БелаПАН.
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Минск, 10 января. Минск будет выстраивать отношения с Вашингтоном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде. ...
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