Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 января. В интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Александр Лукашенко ответил на вопросы, касающиеся его встречи с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ 10 октября.



Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.



Лукашенко заявил, что "абсолютно не жалеет" об этой встрече. "Ну, вот я и поговорил. Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться надо мной. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти, я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет", — цитирует Лукашенко ТАСС .



Лукашенко также отметил, что разговор арестованного блогера Сергея Тихановского с супругой — экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской позволил "увидеть этого человека". "Вот видите, даже вы это запомнил, — сказал он, обращаясь к Аскер-заде. — Просто по-человечески это немыслимо: человек под следствием, ему разрешают позвонить, ну а он вот таким образом высказался (телефонный разговор супругов состоялся сразу после посещения Лукашенко СИЗО. Тихановский призвал жену, находящуюся за границей, "быть жестче". — БелаПАН.). Это его характеризует, и я рад, что многие-многие, в том числе вы — не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России — увидели этого человека". "Поэтому — не жалею", — ответил Лукашенко на вопрос, не жалеет ли он, что дал поговорить Тихановским.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о встрече с политзаключенными в СИЗО: Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти Минск, 10 января. В интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Александр Лукашенко ответил на вопросы, касающиеся его встречи с политическими заключенными в...

БелаПАН.