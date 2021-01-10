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Лукашенко: Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года (обновлено)

10.01.2021 14:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 января. Проект новой Конституции Республики Беларусь может быть готов к концу 2021 года, сообщил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

На вопрос о планах внесения поправок в Конституцию на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании, Лукашенко ответил, что такие поправки "могут быть обозначены" на собрании, если "делегаты будут готовы к этому". Но "внесение их будет исключительно на референдуме", сроки которого тоже будут объявлены на собрании, добавил Лукашенко.

"Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции, — цитирует Лукашенко ТАСС. — И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".

При этом Лукашенко отказался "приоткрыть завесу тайны" относительно того, какие новшества предполагается внести в Конституцию. "Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению. Это во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", — сказал он.

В заключение Лукашенко вновь подчеркнул, что решение о судьбе новой Конституции будет приниматься только на референдуме. "Только народ. В Конституции записано, что изменения, о которых я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять", — заявил он.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Проект новой Конституции Республики Беларусь может быть готов к концу 2021 года, сообщил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала...
 
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