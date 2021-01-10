Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Основу любого политического кризиса составляют проблемы в экономике, поэтому ей нужно уделять много внимания, считает белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, как бы он хотел, чтобы говорили про эпоху Александра Лукашенко, глава государства отметил: "Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю, как. Как будет и какое будет определение: эпоха Лукашенко – это эпоха стабильности, мира и справедливости".

По его словам, прошедший год он провожает с надеждой, потому что поставил серьезные цели в будущем. Потому что это конец очередной пятилетки.

"Перед нами – новая пятилетка, надо ее спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании", – сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, основу любого кризиса составляют экономические проблемы, поэтому экономика требует особенного внимания. В Беларуси наблюдается кризис после каждых выборов.

"Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны", – уверен глава государства.

После чего добавил, что в его окружении есть люди, способные "поучаствовать в формировании" решения. "Но если уже я принял решение, я его буду очень жестко отстаивать и проводить в жизнь", – подчеркнул Александр Лукашенко.

В августе минувшего года результаты выборов президента Беларуси привели к акциям протестов, которые были разогнаны с применением насилия, впоследствии в адрес властей были введены санкции со стороны западных стран.

Мемуаров не будет

Белорусский лидер признался, что не так остро воспринимает тот факт, что когда-то придется заканчивать, хотя раньше это остро воспринималось им самим.

"Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны", – сказал он.

После чего добавил, что после того, как закончатся его президентские полномочия, он не станет писать собственные политические мемуары.

"Наверное, я не для этого, чтобы писать мемуары, хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, наверное, отдыхать", - предположил Александр Лукашенко.