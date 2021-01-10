Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Западные страны, несмотря на готовность белорусской стороны, вряд ли соберутся на саммит в нормандском формате в Беларуси, сказал Александр Лукашенко в зеленом зале Дворца Независимости, где проходил нормандский саммит в 2015 году.

Отвечая на вопрос, может ли саммит опять пройти в белорусской столице, глава государства с иронией отметил, что "точно, наверное, не в Минске. Мы же недемократическая страна уже".

Стул, сало и сухой закон

"Ради бога! Не нравится – в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только", – сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Александр Лукашенко напомнил, что лидерам России, Франции, Германии и Украины во время переговоров в Минске очень понравилось белорусское сало, они при этом все отказались от предложения выпить.

После чего рассказал о реакции СМИ на рассадку перед саммитом. "Я Путину пододвинул это кресло. И все почему-то, помнишь, постили, что Лукашенко не давал Путину то ли сесть, то ли наоборот. Я ему подвинул кресло: "Садись сюда". А они (президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель – Sputnik) там уселись", – рассказал он.

Язык до Киева доведет

Александр Лукашенко рассказал, что не держит зла на нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, несмотря на недружественные заявления из Киева, но это объясняется трудным положением Украины.

"Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше", – заверил белорусский лидер. При этом он констатировал, что экономическое взаимодействие продолжается, потому что базис не разрушен.

"И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", – рассказал глава государства.

После чего признал, что сотрудничество Минска и Киева в политической сфере заморожено. "Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств".

Александр Лукашенко заверил, что готов возобновить сотрудничество с Владимиром Зеленским: "Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек".

Причем он выразил уверенность, что инициатива должна исходить от украинского президента, на встрече с которым он бы ответил на все вопросы.

"Я бы отвечал, и, может быть, какой-то разговор бы завязался", – считает белорусский президент.