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Лукашенко "понятия не имеет", когда будут судить Марию Колесникову
10.01.2021 15:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 10 января. Александр Лукашенко "понятия не имеет", когда будут судить Марию Колесникову — координатора предвыборного штаба претендента на пост президент Беларуси Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.
Мария Колесникова была задержана 7 сентября в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.
Мария Колесникова содержится в тюрьме Жодино. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта.
БелаПАН.
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Минск, 10 января. Александр Лукашенко "понятия не имеет", когда будут судить Марию Колесникову — координатора предвыборного штаба претендента на пост президент...
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