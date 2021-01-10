Лукашенко: Если потребуется, Минск вновь готов принять саммит в нормандском формате, как это было в 2015 году

Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 января. : Если потребуется, Минск вновь готов вновь принять саммит в нормандском формате, как это было в 2015 году, однако западные страны вряд ли на это согласятся, заявил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде. "Мы же недемократическая страна уже", — иронично заметил он.



"Ради бога! Не нравится — в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только", — сказал Лукашенко.



Он отметил, что интервью проходит в Зеленом зале Дворца Независимости, где в феврале 2015 году проходили переговоры по урегулированию ситуации в Украине с участием президентов Украины Петр Порошенко, России — Владимир Путин, Франции — Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.



Говоря о ярких моментах той встречи, которая затянулась на 16 часов, Лукашенко вспомнил, как президентам России, Франции и Украины, а также канцлеру ФРГ понравилось белорусское сало, однако все они отказались от предложенных крепких напитков.



Лукашенко обратил внимание и на то, как СМИ освещали ситуацию с рассадкой лидеров перед началом переговоров. "Я Путину пододвинул это кресло. И все, почему-то, помнишь, постили, что Лукашенко не давал Путину то ли сесть, то ли, наоборот. Я ему подвинул кресло: "Садись сюда". А они (Франсуа Олланд и Ангела Меркель — прим.) там уселись", — цитирует Лукашенко ТАСС .



Напомним, главным итогом тех переговоров стало подписание комплекса мер по выполнению Минских соглашений — документов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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БелаПАН.