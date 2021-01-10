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В Москве 11 января пройдут переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

10.01.2021 16:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в Москве в понедельник. 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатором встречи стала российская сторона, планируется обсудить ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги. Особое внимание планируется уделить вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Президент России также проведет отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Путин обсудил встречу с Макроном

В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Обсудили вопросы, связанные со встречей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, которая пройдет в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию.

Чего ждут от переговоров

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на встрече не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского вопроса или каких-либо других территориальных вопросов.

© Sputnik / Ирина Калашникова
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"Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", – написала Геворгян в Facebook.

Возобновление конфликта в Карабахе

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатором встречи стала российская сторона, планируется обсудить ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги.
 
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