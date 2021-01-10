Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 января. Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.

Российские СМИ опубликовали фрагменты интервью за несколько часов до его выхода в телеэфир 10 января.

"Я зла не держу на Володю Зеленского, — цитирует Лукашенко ТАСС . — Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться".

По мнению Лукашенко, недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются трудным положением, в котором находится Украина. "Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше", — сказал он, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.



"То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", — утверждает Лукашенко.



При этом он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены. "Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", — отметил он.

Лукашенко готов возобновить контакты с президентом Украины Зеленским. "Я бы косо на него не смотрел — снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", — сказал Лукашенко.

Однако инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона, добавил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко об отношениях с Украиной: Я зла не держу на Володю Зеленского Минск, 10 января. Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских...

БелаПАН.