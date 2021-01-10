|
Лукашенко об отношениях с Украиной: Я зла не держу на Володю Зеленского
10.01.2021 16:45 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 10 января. Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.
Российские СМИ опубликовали фрагменты интервью за несколько часов до его выхода в телеэфир 10 января.
"Я зла не держу на Володю Зеленского, — цитирует Лукашенко
По мнению Лукашенко, недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются трудным положением, в котором находится Украина. "Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше", — сказал он, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.
Лукашенко готов возобновить контакты с президентом Украины Зеленским. "Я бы косо на него не смотрел — снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", — сказал Лукашенко.
Однако инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона, добавил он.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 января. Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)