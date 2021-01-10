В Кыргызстане определился фаворит президентской гонки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Предварительные результаты голосования говорят о том, что на выборах президента Кыргызстана лидирует Садыр Жапаров.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, обработаны бюллетени с 47% избирательных участков. Садыр Жапаров набирает на данный момент 73,04%.

У его ближайшего конкурента Адахана Мадумарова чуть больше 5%. "То есть разрыв большой", – утончили в ЦИК Кыргызстана.

В Кыргызстане сегодня проходят досрочные выборы главы государства, поскольку предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов в октябре прошлого года.

Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов: Садыр Жапаров, Канатбек Исаев, Мыктыбек Арстанбек, Клара Сооронкулова, Имамидин Ташов, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров, Женишбек Байгуттиев, Эльдар Абакиров, Курсан Асанов, Арстанбек Абдылдаев, Равшан Джеенбеков, Бактыбек Калмаматов, Бабыржан Тольбаев, Каныбек Иманалиев.

Одновременно с выборами главы государства в стране проводится референдум для того, чтобы определить форму правления, вариантов в бланке три: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".

Согласно официальным данным, за президентскую форму правления в Кыргызстане по итогам обработки 50% бюллетеней проголосовали более 80% избирателей.