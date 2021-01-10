В Казахстане завершились выборы в парламент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Голосование на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана завершилось на всей территории республики.

Согласно официальным данным Центризбиркома, по состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана (17:00 по минускому) явка в целом составила 63,1%.

Избирательные участки в четырех западных регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях закрылись для голосования в 21:00 (18:00 по минскому). Голосование на основной территории страны завершилось на час раньше.

В выборах участвуют следующие пять партий:

возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества)

демократическая "Ак жол" (Светлый путь)

"Народная партия Казахстана" (до ноября этого года называлась "Коммунистическая народная партия Казахстана")

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (Село)

политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября называлась "Единство").

Всего в мажилисе заседают 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Партии для попадания в нижнюю палату парламента должны набрать 7% голосов избирателей. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Это специальный консультативно-совещательный орган, который возглавляет Нурсултан Назарбаев.

Текстовую трансляцию дня выборов можно почитать на Sputnik Казахстан .