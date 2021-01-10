Лукашенко рассказал о Конституции, Путине и Тихановской

Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Обо этом заявил Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде 10 января в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». На вопросы отвечал и его сын, Николай Лукашенко. Фрагменты из интервью опубликовали известные СМИ, в том числе и ТАСС .

О новой Конституции

«Поправки в Конституцию - может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что объявление о референдуме по новой редакции Конституции будет сделано на Всебелорусском народном собрании.

Затем в течение года будет разрабатываться проект нового Основного закона и к концу будущего года будет готов. «И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть», – констатировал Лукашенко. По его словам, в числе изменений – перераспределение полномочий, партийное строительство, направление на социально-ориентированное государство.

Другие вопросы

Тот факт, что итоги выборов не признали западные страны, не волнует Лукашенко. «Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это - наше внутреннее дело», - сказал он.

Про РФ и Путина. Лукашенко подчеркнул, что намеревается расширять интеграционные процессы с Российской Федерацией по всем направлениям. Он подчеркнул, что собирается расширять интеграционные процессы с Россией по всем направлениям, а белорусы испытывают братские чувства ко всем россиянам, а не только к русскому народу.

Путина Лукашенко считает другом, причем больше, по словам Лукашенко, друзей больше у него нет. С президентом России они играют в одной команде – и в спорте, и в политике.

«Он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», - сказал Лукашенко.

Про отношения с США. Официальный Минск хочет и будет выстраивать отношения с новыми американскими властями в Вашингтоне. На вопрос журналистки, хотят ли этого США, он ответил: «Не хотят, так захотят».

О Светлане Тихановской. Тихановскую Лукашенко назвал «несамостоятельной политической фигурой», которую направляют и финансируют «кукловоды из-за рубежа».

«Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды», - заявил он.

О чемпион​ате. Чемпионат мира по хоккею должен состояться в Минске, но в последние месяцы СМИ говорят о возможном его переносе.

«Оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», - сказал он.

О ценах на газ. В 2021 году Беларусь будет платить $128,5 за тысячу кубометров российского газа.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой», - подчеркнул он и отметил, что с Путиным эту цену еще не обсуждал. В минувшем году Минск закупал российский газ по цене $127 за тысячу кубометров. Лукашенко также волнует вопрос «выплаты премии» за поставки нефти. Он считает, что при покупке такого недефицитного товара, как нефть, вопрос премии является риторическим.

О встрече в СИЗО

Лукашенко рассказал о встрече в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими оппозиционерами, а также уточнил, что к этому его подталкивали из России.

«Вы же меня в России до сих пор подталкиваете - давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло. Ну, вот я и поговорил. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал», - сказал Лукашенко и добавил, что об этой встрече не жалеет. Она показала, что диалог можно вести «с кем угодно, если этого кто-то хочет».

Встреча в СИЗО КГБ прошла 10 октября. На ней в том числе присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Сергей Тихановский, Виталий Шкляров, Максим Знак и другие.

Позже Виктор Бабарико сказал , что на встрече был не диалог, а монолог. Его слова опроверг Юрий Воскресенский, "уполномоченный" вести переговоры с оппозицией. «В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в конституцию», - говорил он.

Про пост президента

«Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас - нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны», - высказал он свою точку зрения.

В планах Лукашенко нет мемуаров, хотя он и отметил, что «очень много интересного можно было бы написать».