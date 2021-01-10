|
Кунцевич: ВНС сформирует образ Беларуси будущего
11.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Организационный комитет Всебелорусского собрания получил уже 17 тысяч предложений, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Ранее в интервью российскому телеканалу Александр Лукашенко
"Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть", – констатировал президент Беларуси.
Внушительный перечень предложений
По словам заместителя главы президентской администрации, сейчас идет активный этап работы организационного комитета ВНС, которое пройдет 11-12 февраля этого года. Идет обобщение и сбор предложений по дальнейшему развитию страны.
"Этот процесс начался задолго до Всебелорусского собрания. В практике его проведения такого еще не было", – отметил глава оргкомитета ВНС.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его мнению, на диалоговых площадках тон задавали эксперты, а простые граждане проявили интерес к общественным и депутатским приемным.
Андрей Кунцевич напомнил и о таком новшестве, как сайт ВНС, куда "уже поступили сотни сообщений – от местной проблематики до вопросов общегосударственного уровня".
"Всего в организационный комитет уже поступило 17 тысяч предложений, которые сейчас обобщаются. Я полагаю, что по итогам избрания делегатов и их работы у себя в регионах, на местах, мы также получим внушительный перечень предложений, которые позволят нам в конечном итоге сформировать образ Беларуси будущего", – анонсировал чиновник.
В приоритете регионы
По мнению заместителя главы администрации, главная задача ВНС – ответить на сегодняшние запросы белорусского общества. Причем ответить на запросы не только жителей столицы.
"Мое твердое убеждение, что по-настоящему сильной нашу страну делают только сильные регионы. Поэтому я считаю, что одним из приоритетов новой пятилетки должно стать региональное развитие. Безусловно, уже немало делается в этом направлении, но нужно двигаться дальше, искать какие-то новые точки роста", – уверен он.
Андрей Кунцевич считает, что и дальше должна продолжаться дебюрократизация государственного аппарата в Беларуси. "Чего греха таить – есть примеры, когда, скажем так, некомпетентность или хамство отдельных чиновников перечеркивает усилия целых органов государственного управления".
Страна - это про судьбы людей
После чего обратил внимание, что делегаты ВНС отличаются друг от друга по своей профессиональной принадлежности, возрасту, уровню образования, по взглядам на приоритеты государственной политики.
© Sputnik Александр Кривошеев
"Полагаю, что именно это многообразие позволит нам нащупать верный вектор развития страны", – поделился видением высокопоставленный чиновник.
При этом он отметил, что у него сформировалось ощущение, что для делегатов ВНС Беларусь – это не игра в "Монополию". Они твердо понимают, что страна – это не про котлеты и не про ленточки, страна – это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков".
Как накормить и одеть белорусов
Андрей Кунцевич обратил внимание, что Всебелорусское народное собрание как форма народовластия прочно вошла в историю независимой Беларуси.
© Sputnik / Егор Еремов
"За эти 26 лет можно увидеть, какой свой белорусский путь прошла наша страна. Если на первых форумах мы обсуждали, как накормить и одеть белорусов, как решить жилищные проблемы, как обеспечить рост доходов людей, то сегодня в повестке дня уже вопросы, связанные с дальнейшим общественно-политическим развитием государства", – считает он.
По его словам, это нормальный процесс, потому что жизнь не стоит на месте: выросли запросы общества, идет естественная смена поколений.
"При этом важно не обнулить то, что было сделано за эти годы и добавить что-то новое к уже сделанному. Всебелорусское собрание – это уникальный белорусский опыт, который позволяет развивать нашу страну и укреплять ее независимость", – подытожил чиновник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестой по счету республиканский форум рассмотрит итоги предыдущей пятилетки и утвердит планы на очередные пять лет. В чем суть белорусского народовластия,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)