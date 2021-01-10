Кунцевич: ВНС сформирует образ Беларуси будущего

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Организационный комитет Всебелорусского собрания получил уже 17 тысяч предложений, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

Ранее в интервью российскому телеканалу Александр Лукашенко рассказал , что предложения по внесению изменений в Конституцию могут быть предложены на рассмотрение делегатам ВНС.

"Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть", – констатировал президент Беларуси.

Внушительный перечень предложений

По словам заместителя главы президентской администрации, сейчас идет активный этап работы организационного комитета ВНС, которое пройдет 11-12 февраля этого года. Идет обобщение и сбор предложений по дальнейшему развитию страны.

"Этот процесс начался задолго до Всебелорусского собрания. В практике его проведения такого еще не было", – отметил глава оргкомитета ВНС.

По его мнению, на диалоговых площадках тон задавали эксперты, а простые граждане проявили интерес к общественным и депутатским приемным.

Андрей Кунцевич напомнил и о таком новшестве, как сайт ВНС, куда "уже поступили сотни сообщений – от местной проблематики до вопросов общегосударственного уровня".

"Всего в организационный комитет уже поступило 17 тысяч предложений, которые сейчас обобщаются. Я полагаю, что по итогам избрания делегатов и их работы у себя в регионах, на местах, мы также получим внушительный перечень предложений, которые позволят нам в конечном итоге сформировать образ Беларуси будущего", – анонсировал чиновник.

В приоритете регионы

По мнению заместителя главы администрации, главная задача ВНС – ответить на сегодняшние запросы белорусского общества. Причем ответить на запросы не только жителей столицы.

"Мое твердое убеждение, что по-настоящему сильной нашу страну делают только сильные регионы. Поэтому я считаю, что одним из приоритетов новой пятилетки должно стать региональное развитие. Безусловно, уже немало делается в этом направлении, но нужно двигаться дальше, искать какие-то новые точки роста", – уверен он.

Андрей Кунцевич считает, что и дальше должна продолжаться дебюрократизация государственного аппарата в Беларуси. "Чего греха таить – есть примеры, когда, скажем так, некомпетентность или хамство отдельных чиновников перечеркивает усилия целых органов государственного управления".

Страна - это про судьбы людей

После чего обратил внимание, что делегаты ВНС отличаются друг от друга по своей профессиональной принадлежности, возрасту, уровню образования, по взглядам на приоритеты государственной политики.

"Полагаю, что именно это многообразие позволит нам нащупать верный вектор развития страны", – поделился видением высокопоставленный чиновник.

При этом он отметил, что у него сформировалось ощущение, что для делегатов ВНС Беларусь – это не игра в "Монополию". Они твердо понимают, что страна – это не про котлеты и не про ленточки, страна – это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков".

Как накормить и одеть белорусов

Андрей Кунцевич обратил внимание, что Всебелорусское народное собрание как форма народовластия прочно вошла в историю независимой Беларуси.

"За эти 26 лет можно увидеть, какой свой белорусский путь прошла наша страна. Если на первых форумах мы обсуждали, как накормить и одеть белорусов, как решить жилищные проблемы, как обеспечить рост доходов людей, то сегодня в повестке дня уже вопросы, связанные с дальнейшим общественно-политическим развитием государства", – считает он.

По его словам, это нормальный процесс, потому что жизнь не стоит на месте: выросли запросы общества, идет естественная смена поколений.

"При этом важно не обнулить то, что было сделано за эти годы и добавить что-то новое к уже сделанному. Всебелорусское собрание – это уникальный белорусский опыт, который позволяет развивать нашу страну и укреплять ее независимость", – подытожил чиновник.