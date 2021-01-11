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Фаворит президентских выборов в Кыргызстане назвал стратегического партнера
11.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Кыргызстана составила 39,75% или 1 416 485 человек, свидетельствуют данные Центризбиркома.
Согласно данным с 98,02% автоматически считывающих урн (АСУ), на выборах с 79,19% голосов избирателей побеждает Садыр Жапаров.
Стратегические партнеры
На специальной пресс-конференции в Бишкеке кандидат в президенты, лидирующий согласно подсчетам в выборной гонке заявил, что "Россия у нас союзнический, главный стратегический партнер".
"Мы жили при Союзе 70 лет вместе. После развала СССР в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами", - напомнил Садыр Жапаров.
После чего заверил журналистов, что главным союзником Кыргызстана "остается Российская Федерация".
Транспарентные выборы
Немногочисленные нарушения не могли оказать влияния на итоги выборов в Кыргызстане, сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Василий Волков.
По словам главы миссии, в ходе избирательной кампании в Кыргызстане были созданы все необходимые условия для работы наблюдателей.
"В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на конечный результат выборов", - констатировал он.
Василий Волков отметил, что "по мнению наблюдателей, процедура голосования проходила в соответствии с избирательным законодательством".
В воскресенье в Кыргызстане
Посмотреть обновляемую инфографику с результатами голосования и подробно прочитать о том, что происходит в Кыргызстане после голосования, можно на
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