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Фаворит президентских выборов в Кыргызстане назвал стратегического партнера

11.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Кыргызстана составила 39,75% или 1 416 485 человек, свидетельствуют данные Центризбиркома.

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Согласно данным с 98,02% автоматически считывающих урн (АСУ), на выборах с 79,19% голосов избирателей побеждает Садыр Жапаров.

Стратегические партнеры

На специальной пресс-конференции в Бишкеке кандидат в президенты, лидирующий согласно подсчетам в выборной гонке заявил, что "Россия у нас союзнический, главный стратегический партнер".

"Мы жили при Союзе 70 лет вместе. После развала СССР в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами", - напомнил Садыр Жапаров.

После чего заверил журналистов, что главным союзником Кыргызстана "остается Российская Федерация".

Транспарентные выборы

Немногочисленные нарушения не могли оказать влияния на итоги выборов в Кыргызстане, сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Василий Волков.

По словам главы миссии, в ходе избирательной кампании в Кыргызстане были созданы все необходимые условия для работы наблюдателей.

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"В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на конечный результат выборов", - констатировал он.

Василий Волков отметил, что "по мнению наблюдателей, процедура голосования проходила в соответствии с избирательным законодательством".

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы главы государства и референдум для того, чтобы определить форму правления (предлагалось три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех").

Посмотреть обновляемую инфографику с результатами голосования и подробно прочитать о том, что происходит в Кыргызстане после голосования, можно на Sputnik Кыргызстан.

 

 
Теги: Минск
 
 
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