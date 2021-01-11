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Выборы в Казахстане: стало известно, какие партии попадут в парламент

11.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. В парламент Казахстана по итогам выборов могут пройти три партии, о чем свидетельствуют данные exit poll, которые обнародовал институт "Общественное мнение".

Согласно данным опроса, обнародованным в ночь с воскресенья на понедельник, предпочтения избирателей распределились следующим образом:

  • Народная партия Казахстана (бывшие коммунисты) – 9,03%,
  • Nur Otan ("Свет Отечества") – 71,97%,
  • Народно-демократическая партия "Ауыл" ("Село") – 5,75%,
  • Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") – 10,18%,
  • Политическая партия "Адал" ("Честность, справедливость") – 3,07%.

Политической партии, чтобы получить представительство в нижней палате парламента (мажилисе) Казахстана необходимо набрать более 7% голосов избирателей.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Исходя из данных института "Общественное мнение" можно подсчитать, что Nur Otan 77 мандатов, "Ак Жол" - 12 мандатов, НПК - 9 мандатов.

Голосование на очередных выборах в мажилис парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана прошли в воскресенье, участие в них приняли пять партий.

Всего в мажилисе заседают 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Партии для попадания в нижнюю палату парламента должны набрать 7% голосов избирателей. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Это специальный консультативно-совещательный орган, который возглавляет Нурсултан Назарбаев.

Текстовую трансляцию дня выборов можно почитать на Sputnik Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительный опрос избирателей говорит о том, что в нижнюю палату парламента проходят системные партии, которые там уже были представлены.
 
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