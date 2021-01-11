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Выборы в Казахстане: стало известно, какие партии попадут в парламент
11.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. В парламент Казахстана по итогам выборов могут пройти три партии, о чем свидетельствуют данные exit poll, которые обнародовал институт "Общественное мнение".
Согласно данным опроса, обнародованным в ночь с воскресенья на понедельник, предпочтения избирателей распределились следующим образом:
Политической партии, чтобы получить представительство в нижней палате парламента (мажилисе) Казахстана необходимо набрать более 7% голосов избирателей.
© Sputnik / Алексей Майшев
Исходя из данных института "Общественное мнение" можно подсчитать, что Nur Otan 77 мандатов, "Ак Жол" - 12 мандатов, НПК - 9 мандатов.
Голосование на очередных выборах в мажилис парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана
Всего в мажилисе заседают 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Партии для попадания в нижнюю палату парламента должны набрать 7% голосов избирателей. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Это специальный консультативно-совещательный орган, который возглавляет Нурсултан Назарбаев.
Текстовую трансляцию дня выборов можно почитать на
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Предварительный опрос избирателей говорит о том, что в нижнюю палату парламента проходят системные партии, которые там уже были представлены.
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