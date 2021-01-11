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Глава IIHF признался, что на него давят в связи с ситуацией в Беларуси

11.01.2021 14:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Международная федерация хоккея не хочет смешивать спорт и политику, заявил в понедельник президент IIHF Рене Фазель в ходе встречи с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

По словам главы хоккейной федерации, он рад присутствовать сегодня в белорусской столице, куда прибыл, чтобы обсудить текущую ситуацию вокруг предстоящего первенства мира.

При этом он констатировал, что текущее положение дел отличается от ситуации, которая складывалась в 2014 году, тогда Беларусь впервые приняла ЧМ по хоккею, "но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась".

"Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление", - цитирует главу IIHF Рене Фазеля БелТА.

Глава Международной федерации хоккея заверил, что в IIHF не хотят "смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять".

 
Теги: Минск
 
 
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В мае текущего года белорусская столица совместно с Ригой должна принять Чемпионат мира по хоккею, но в связи с ситуацией в Беларуси некоторые страны призывают...
 
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