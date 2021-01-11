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"Обстановка спокойная": Путин проводит трехсторонние переговоры по Карабаху
11.01.2021 16:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает
© Sputnik / Валерий Мельников
Трехсторонние переговоры в Кремле по ситуации в Карабахе инициировала российская сторона.
Возвращение к мирной жизни
После оглашения режима прекращения огня между сторонами, в зону конфликта вернулись более 48 тысяч человек, сообщил Путин.
"При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших", - подчеркнул президент.
На территории Карабаха продолжается разминирование: очищено свыше 479 гектаров территории, уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов. Всего же миротворцы проверили более 180 км дорог и 710 зданий.
"Из России в зону конфликта доставлено свыше 800 тонн стройматериалов, и всего более 1,5 миллионов будет. Населению предоставляется медицинская помощь", - подчеркнул российский лидер.
Ведется работа и над восстановлением экономики в регионе, сообщил Путин. По его словам, создана специальная трехсторонняя рабочая группа, которая займется разблокированием "экономических, торговых и транспортных связей в регионе", а также открытием границ.
Руководить группой будут вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, сообщил президент РФ.
Обстановка спокойная
© REUTERS / Aziz Karimov
Российские миротворцы контролируют обстановку в зоне конфликта: вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.
Условия перемирия выполняются
Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие. Последнее из них было достигнуто в ночь на 10 ноября, стороны объявили режим прекращения огня.
"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - заверил Путин.
Карабахский конфликт
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане 12 декабря было
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Российский лидер сам инициировал встречу с Алиевым и Пашиняном, президент считает, что есть все предпосылки для урегулирования застарелого конфликта.
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