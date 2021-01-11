Алиев, Пашинян и Путин прокомментировали переговоры по Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Встреча глав Азербайджана, Армении и России, Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина, посвященная ситуации в Нагорном Карабахе, прошла в Кремле в понедельник.

Переговоры прошли по инициативе российской стороны и длились около четырех часов. Лидеры трех стран прокомментировали итоги переговоров после их завершения.

Соглашение соблюдается

Условия мирного соглашения по Карабаху соблюдаются, серьезных инцидентов на данный момент нет, заявил по итогам встречи президент России Владимир Путин.

"Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", - сказал Путин.

Он назвал трехстороннюю встречу важной и полезной, так как лидеры подписали совместное заявление по поводу развития в регионе, по этому поводу будет создана рабочая группа, ее возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", - уточнил Путин.

Путь через Азербайджан

Армения и Азербайджан договорились об организации железнодорожного сообщения с Россией, об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортной коммуникации через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой азербайджанской, Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран", - сказал Алиев.

Он уточнил, что Азербайджан через Нахичеванскую автономную республику будет иметь выход на Турцию.

Алиев также выразил надежду, что Ереван будет выполнять достигнутые договоренности по Карабаху и не будет подвергать их ревизии.

Готовы работать конструктивно

Реализация договоренностей, которые были достигнуты сегодня в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению", - сказал Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди гражданских. Стороны пытались прийти к перемирию, но результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся российские миротворцы.