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Украинские граждане и компании попали в санкционные списки США

11.01.2021 19:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Семеро украинских граждан и четыре информационных ресурса Украины включены в санкционные списки США.

В санкционный список попали ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик", оно же "Бегемот Медиа".

Среди физических лиц, которых внесли в список, – Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Пресс-служба МИД РФ
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Американский Минфин считает украинцев "частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с Андреем Деркачом".

Кто такой Андрей Деркач

Деркач был внесен в санкционный список в сентябре, власти США подозревают его в связях с Россией и попыткой влиять на американские выборы. Санкции в свой адрес Деркач назвал местью.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам Деркача, эти записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины.

Один из опубликованных разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это Байден якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов.

Порошенко заявил, что записи сфабрикованы.

© REUTERS / LEAH MILLIS
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Кто такой генпрокурор Шокин?

Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена – Хантер Байден.

Чуть более года назад телефонный разговор Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского стал поводом для попытки объявить американскому президенту импичмент. В телефонном разговоре с Зеленским Трамп просил его провести расследования ситуации, при которой Джо Байден якобы добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Политические оппоненты Трампа обвинили его в том, что президент давил на иностранного лидера, он якобы задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Зеленского политической услуги.

 
Теги: Минск
 
 
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Американский минфин обвиняет украинцев в связях с российской "сетью влияния" и вмешательстве в выборы США.
 
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