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Демократы хотят ухода Трампа и полного заката его политической карьеры

11.01.2021 19:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Представители Демократической партии Палаты представителей США в понедельник официально обнародовали свою резолюцию об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

© REUTERS / Carlos Barria
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Его обвиняют в "подстрекательстве к восстанию", имея в виду нападение на Капитолий несколько дней назад. Голосовать по резолюции планируется на этой неделе. Чтобы документ был принят, нужно 217 голосов. При этом у резолюции 214 соавторов, а это значит, что потенциал у нее есть.

Кроме объявления импичмента, в документе содержится требование запретить Трампу в будущем занимать любые выборные должности.

"Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или заработком от Соединенных Штатов", – говорится в документе.

Что за 25-я поправка?

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси накануне заявила демократам, что Палата представителей проведет голосование по импичменту, если вице-президент Майк Пенс не прибегнет к 25-й поправке, которая позволяет ему занять президентский пост вместо Трампа.

Данная поправка к конституции США разрешает заменять президента вице-президентом. Она применяется в ситуации, когда глава государства не может продолжать выполнять свои обязанности.

© REUTERS / Erin Scott
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Поправка была ратифицирована в 1967 году – через четыре года после убийства Джона Кеннеди. К ней можно прибегнуть в случае, если президент становится недееспособным.

К 25-й поправке уже прибегали: так, в 2002 и 2007 годах президент Джордж Буш младший назначил "главным" своего вице-президента Дика Чейни, так как принимал успокоительные во время медицинской процедуры. Президент Рональд Рейган поступил так же в 1985 году – тогда он лежал в больнице из-за онкологического заболевания, и его временно заменил Джордж Буш старший.

Но на сегодняшний день ни один действующий президент никогда не был отстранен от дел окончательно через 25-ю поправку.

Вторая попытка

Это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент – в прошлый раз его планировали зимой 2019 года.

Тогда оппоненты президента приступили к процессу импичмента, подозревая его в том, что он задержал предоставление военной помощи Украине и требовал провести расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. При этом сам Трамп данные обвинения отвергал, по его мнению, с Владимиром Зеленским они обсуждали расследование коррупционных дел, в которых якобы замешан Хантер Байден.

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Теги: Минск
 
 
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Противники Трампа в Палате представителей требуют импичмента, его оппоненты рассчитывают запретить ему занимать любые выборные должности в будущем.
 
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