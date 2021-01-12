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Инаугурация Байдена приближается: США пригласили Россию, в столице ввели ЧС
12.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Американская сторона пригласила Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, она состоится в Вашингтоне 20 января, сообщает
© Sputnik / Владимир Трефилов
В российской дипмиссии отметили, что в инаугурации в качестве гостя участие примет посол России в США Анатолий Антонов.
Ранее организаторы церемонии сообщили, что она пройдет в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с пандемией. Кроме того, было принято решение провести инаугурацию без парада. Устроители мероприятия в несколько раз сократили количество пригласительных билетов, а также число журналистов.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джозефа Байдена.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. Сам Трамп присутствовать на церемонии инаугурации не собирается.
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Режим ЧС в Вашингтоне
На две недели, с 11 по 24 января, Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. В Белом доме сообщили, что это сделано для обеспечения безопасности инаугурации Байдена, и связано с беспорядками, которые сторонники действующего президента, недовольные итогами выборов, устроили в столице США. 6 января они
В Пентагоне сообщили о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов". Капитолий после штурма привели в порядок и усилили охрану, по итогам беспорядков
Мэр Вашингтона Муриэл Баузер призвала американцев в день инаугурации не приезжать в столицу, а посмотреть церемонию онлайн.
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До церемонии вступления в должность нового главы государства в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации.
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