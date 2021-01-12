Тихановская предложила Литве переименовать Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название республики с Baltarùsija на Belarusià. Об этом Тихановская сообщила в своем телеграм-канале.

По мнению лидера белорусской оппозиции, нынешнее официальное название Baltarùsija ассоциируется с Россией и звучит как калька с российского «Белоруссия».

Тихановская заявляет, что изменив название страны, Литва проявила бы уважение к суверенитету Беларуси и поддержала «языковую и культурную идентичность белорусского народа».

Литовские эксперты предложили несколько вариантов, из которых форма Belarusià видится белорусской оппозиции самой приемлемой.

В сообщении говорится, что сейчас 24 государства Европы приблизили официальное название Беларуси к употребляемому в самой стране оригиналу.

Глава МИД Литвы сразу же прокомментировал предложение Тихановской:

«Если Беларусь выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело»,- сообщил Ландсбергис, цитирует ТАСС.