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Тихановская предложила Литве переименовать Беларусь

12.01.2021 09:45 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название республики с Baltarùsija на Belarusià. Об этом Тихановская сообщила в своем телеграм-канале.

По мнению лидера белорусской оппозиции, нынешнее официальное название Baltarùsija ассоциируется с Россией и звучит как калька с российского «Белоруссия».

Тихановская заявляет, что изменив название страны, Литва проявила бы уважение к суверенитету Беларуси и поддержала «языковую и культурную идентичность белорусского народа».

Литовские эксперты предложили несколько вариантов, из которых форма Belarusià видится белорусской оппозиции самой приемлемой.

В сообщении говорится, что сейчас 24 государства Европы приблизили официальное название Беларуси к употребляемому в самой стране оригиналу.

Глава МИД Литвы сразу же прокомментировал предложение Тихановской:

«Если Беларусь выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело»,- сообщил Ландсбергис, цитирует ТАСС.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Главным оппонентом Лукашенко стала Светлана Тихановская. Многие избиратели не согласны с результатами выборов и считают, что Тихановская набрала большинство голосов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Страны Балтии, Европа и США поддерживают белорусскую оппозицию, высказываются против насилия и вводят санкции против действующей в стране власти, чиновников и силовиков.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название...
 
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