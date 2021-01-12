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Тихановская предложила Литве переименовать Беларусь
12.01.2021 09:45 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название республики с Baltarùsija на Belarusià. Об этом Тихановская
По мнению лидера белорусской оппозиции, нынешнее официальное название Baltarùsija ассоциируется с Россией и звучит как калька с российского «Белоруссия».
Тихановская заявляет, что изменив название страны, Литва проявила бы уважение к суверенитету Беларуси и поддержала «языковую и культурную идентичность белорусского народа».
Литовские эксперты предложили несколько вариантов, из которых форма Belarusià видится белорусской оппозиции самой приемлемой.
В сообщении говорится, что сейчас 24 государства Европы приблизили официальное название Беларуси к употребляемому в самой стране оригиналу.
Глава МИД Литвы сразу же прокомментировал предложение Тихановской:
«Если Беларусь выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело»,- сообщил Ландсбергис,
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название...
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