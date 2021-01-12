Лукашенко назвал санкции ЕС бандитскими и приказал отреагировать симметрично

Александр Лукашенко приказал поддержать предприятия, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.

Такое требование было озвучено на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. — Прим. TUT.BY), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять», белорусские власти должны ответить симметрично.

«Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее свои предприятия, типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать», - добавил Лукашенко.

Напомним, 16 декабря Евросоюз согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. В «черном» списке Евросоюза - 29 новых фамилий (в том числе и Шакутин) и 7 компаний.

В их числе: