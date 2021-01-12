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МИД Украины: Менторские нотки Лукашенко абсолютно неуместны

12.01.2021 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Президента Украины Владимира Зеленского не нужно поучать, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

© Sputnik / Стрингер
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Такое заявление министр сделал в ответ на высказывание Александра Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". Кулеба подчеркнул, что он озвучил "официальную реакцию".

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко", - заявил глава ведомства в эфире телеканала "1+1".

Кулеба отметил, что Зеленский - самодостаточная политическая фигура и "все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными". Он назвал президента Беларуси человеком известным своими "харизматическими высказываниями", однако "чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще", считает Кулеба.

Вместе с тем, позиция украинских властей в связи с ситуацией в Беларуси остается прежней, подчеркнул министр. Официальный Киев на стороне белорусского народа, заявил он.

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Sputnik
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Белорусский лидер в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде заявил, что не держит зла на украинского коллегу, но "с колена бы с ним не здоровался".

Лукашенко также отметил, что не смотрит на Зеленского "косо и снисходительно". Он назвал украинского лидера молодым "обучаемым" президентом.

Лукашенко признал, что официальные Минск и Киев временно заморозили политические контакты, однако он готов их возобновить в случае, если украинский лидер проявит инициативу.

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Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел сообщил "официальную реакцию" страны в ответ на высказывания белорусского президента в адрес украинского коллеги.
 
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