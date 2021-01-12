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МИД Украины: Менторские нотки Лукашенко абсолютно неуместны
12.01.2021 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Президента Украины Владимира Зеленского не нужно поучать, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
© Sputnik / Стрингер
Такое заявление министр сделал в ответ на высказывание Александра Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". Кулеба подчеркнул, что он озвучил "официальную реакцию".
"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко", - заявил глава ведомства в эфире телеканала "1+1".
Кулеба отметил, что Зеленский - самодостаточная политическая фигура и "все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными". Он назвал президента Беларуси человеком известным своими "харизматическими высказываниями", однако "чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще", считает Кулеба.
Вместе с тем, позиция украинских властей в связи с ситуацией в Беларуси остается прежней, подчеркнул министр. Официальный Киев на стороне белорусского народа, заявил он.
Что сказал Лукашенко о Зеленском
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Лукашенко признал, что официальные Минск и Киев временно заморозили политические контакты, однако он готов их возобновить в случае, если украинский лидер проявит инициативу.
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Министр иностранных дел сообщил "официальную реакцию" страны в ответ на высказывания белорусского президента в адрес украинского коллеги.
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