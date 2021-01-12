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Латушко о встрече Фазеля с Лукашенко: суть визита остается позорно очевидной

12.01.2021 14:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Руководитель НАУ Павел Латушко считает, что президент IIHF Рене Фазель, который встретился и обнимался с Александром Лукашенко, рискует испортить свою репутацию на закате карьеры.

Об этом Латушко написал в своем телеграм-канале.

«Суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку», - заявил политик.

С главой белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым Фазель тоже встретился. Напомним, IIHF в отношении этого дела проводит расследование. Баскова предположительно видели во дворе на Площади Перемен, где неизвестные срезали бело-красно-белые ленточки, а жители дома пытались им помешать. Местный житель Роман Бондаренко, вышел из дома, написав в чат: "Я выхожу", затем был жжестоко избит, а спустя сутки после задержания умер в больнице.

Латушко своеобразно намекнул на причастность Баскова к смерти Романа Бондаренко.

«Единственное, что остается неизвестным: пригласили ли господина Фазеля на популярное у председателя федерации хоккея Беларуси развлечение – ночную охоту за ленточками и мирными белорусами?», - отметил политик.

По его словам, «если этот визит все-таки выльется в недочемпионат», то соперниками окажется «очень многочисленная команда – гордый белорусский народ».

«Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной, так как мы на стороне Добра. Готовьтесь к поражению, господин Фазель», - заявил Павел Латушко.

Фото РИА Новости

 
 
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Руководитель НАУ Павел Латушко считает, что президент IIHF Рене Фазель, который встретился и обнимался с Александром Лукашенко, рискует испортить свою репутацию на...
 
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