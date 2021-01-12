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Замглавы администрации Путина прибыл на встречу политсоветников в Берлин
12.01.2021 15:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политсоветников глав стран "нормандской четверки", передает
Основная тема мероприятия – обсуждение реализации итогов саммита 2019 года, в частности политическое урегулирование конфликта, об этом ранее сообщал источник в российской делегации.
© Sputnik / Николай Лазаренко
В кабмине ФРГ отметили "тесный и постоянный обмен", продолжающийся на уровне полтических советников.
"Советники по внешней политике из России, Украины, Франции и Германии находятся в тесном и постоянном обмене", - цитирует
На саммите, который
Последняя встреча политсоветников
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.
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Последняя встреча политических лидеров стран "нормандской четверки" проходила в сентябре прошлого года.
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