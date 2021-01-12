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Александр Лукашенко поручил правительству найти симметричный ответ на санкции Запада

12.01.2021 16:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие машиностроения - одна из главных задач государства. Об этом сегодня говорили на встрече во Дворце Независимости.  Президент говорил с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. В этой сфере задействован примерно каждый пятый белорус, и она создает 21 % ВВП страны. Отсюда и такое внимание Александра Лукашенко, ведь на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Президент подчеркнул: если надо - помощь будет. Но главная цель - зарабатывать самостоятельно.

Белорусская промышленность: борьба за внутренние и внешние рынки

Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции. Ведь оно - главный козырь на экспортном рынке, борьба за контракты остра как никогда. Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов - тех же санкций. Тут Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов, дипломатов и ответные санкции - симметричные.

Проблемные проекты

Обратил внимание президент и на проблемные проекты. Это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль, который год лишь раскачиваются и находятся в статусе перспективных.

 
 
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Развитие машиностроения - одна из главных задач государства. Об этом сегодня говорили на встрече во Дворце Независимости.  Президент говорил с вице-премьером...
 
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