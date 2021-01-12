В Литве пока не видят возможности обсуждать изменение названия Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Руководитель государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заявил, что пока не видит возможности рассмотрения вопроса изменения названия Беларуси, используемого в балтийской республике.

По его словам, комиссия относится с осторожностью к предложениям, зависящим от каких-либо политических обстоятельств.

"Названия государств – не политическая разменная монета", – сообщил Антанайтис литовским СМИ.

Он также уточнил, что изменение литовского названия Беларуси может произойти в будущем, когда в республике сменится власть, и поступит официальный запрос, как это было с Грузией (страна на литовском сейчас называется Сакартвело (Sakartvelas) – Sputnik).

Антанайтис сообщил, что подобная просьба поступила от лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, и он с пониманием относится к ней, но создавать опасный прецедент не стоит, пока ситуация в республике не стабилизируется.

Baltarusija и гуды

В настоящее время в литовском языке есть две формы названия Беларуси – Gudija и Baltarusija. Первое слово является этнонимом, известным с XV века: в прошлом столетии гудами литовцы называли белорусов, сейчас оно в Литве практически не используется. Второе название – модифицированное Baltoji Rusia (Белая Русь), словосочетание Baltarusija начали использовать в Литве в XX веке.

В 2010 году МИД Беларуси уже обращался к властям соседней страны по поводу изменения названия республики, однако тогда Государственная комиссия по литовскому языку приняла решение оставить все по-прежнему.