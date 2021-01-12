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Лукашенко готов вести диалог с оппозицией, а не предателями

12.01.2021 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Белорусские власти готовы вести диалог с оппозицией, а не предателями, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя визит главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Его слова приводит Telagram-канал "Пул Первого".

© Sputnik / Алексей Куденко
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11 января Фазель прилетел в Минск и провел встречу с Лукашенко. Стороны обсудили проведение хоккейного ЧМ, который Беларусь в мае-июне должна провести совместно с Латвией. Однако в Риге настаивают на переносе турнира из Минска по политическим мотивам. Решение о месте проведения мирового первенства будет принято до конца января.

"Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать", - заявил Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

"И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна!" – продолжил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что "мы готовы разговаривать с любыми честными людьми", в том числе с оппозицией. Но с предателями, по словам президента, никакого разговора быть не может.

"Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!" – заключил он.

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Теги: Минск
 
 
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Президент прокомментировал встречу с главой ИИХФ Рене Фазелем и реакцию на переговоры "беглых".
 
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