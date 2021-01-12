Лукашенко объяснил, что такое патриотизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Белорусы – народ с красивой душой, заявил глава государства в ходе церемонии вручения государственных премий.

По его словам, подобные встречи объединяют людей каждый год с самыми искренними чувствами. При этом все испытывают гордость и благодарность за милосердие и доброту, мужество и героизм наших соотечественников.

"Мы, белорусы – народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю историю успеха и подписываю документы о награждении", – цитирует Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к его пресс-службе.

При этом он предположил, что думает с митрополитом Вениамином в это время одинаково. Потому что за каждым достижением стоит трудолюбивый и честный человек.

"Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм", – уверен белорусский лидер.

После чего добавил, что это также находит выражение в любви к детям и стремлении бескорыстно заботиться о тех, кто лишен ласки матери, в борьбе жизни людей и бережном отношении к культуре.

"В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков, в спортивных победах во славу Беларуси", – подчеркнул он.

Тут веками жили белорусы

По словам белорусского лидера, в настоящее время окружающий мир набирает все больше агрессии, поэтому очень важно уверенно стоять на собственной земле.

"Тут веками жил белорусский народ и будет жить, ощущать себя одним целым с поколениями различных эпох, понимать, что у нас есть свой путь. Его начинали великие люди, мы его продолжаем", – сказал он.

При этом он выразил мнение: зная, что испытали предки белорусов, с каким героизмом отстаивали в войне свою землю, "как, не имея государственности, сберегли культурные традиции и духовные ценности, мы видим главное".

Во время церемонии организаторы вынесли на сцену Крест Евфросинии Полоцкой и напрестольный Туровский крест. Глава государства в свою очередь обратил внимание на символизм момента.

"Пусть восстановленный Туровский крест, как и ранее возрожденный Крест Евфросинии Полоцкой, будет еще одной уникальной святыней, что защищают нас на этом пути", – пожелал он.

Настоящий герой Беларуси

Александр Лукашенко считает, что лучшими чертами белорусов остаются доброта и сострадание. Вместе с тем их характеру присущи трудолюбие и целеустремленность, самоотверженность и гениальность, которые есть в каждом.

"Именно таким, настоящим героем Беларуси, искренним и открытым был наш владыка Филарет, которого мы, к сожалению, потеряли. Он стоял у истоков нашего сегодняшнего праздника, лично поддерживая всех лауреатов своим благословением", – напомнил он.

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