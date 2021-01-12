Интервью Александра Лукашенко - номер один в трендах YouTube

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Не ослабевает внимание к большому интервью белорусского президента журналистке Наиле Аскер-заде. Сегодня оно номер один в трендах YouTube. В фильме было много неожиданных моментов и локаций для съемок. А главное - откровенный разговор. О многовекторности белорусской политики, отношениях с Россией и США, ситуации в стране. Еще до выхода в эфир программа вызвала огромный резонанс не только у нас и в России. Многие важные вещи прозвучали впервые, в том числе личные. Зрители по-новому взглянули на жизнь нашего президента в официальной и неформальной обстановке.