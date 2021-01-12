Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились, сообщили журналистам в посольстве РФ в Германии.

Встреча была полезной

Переговоры начались в 13:00 по местному времени (15:00 по минскому) и продолжались более шести часов. Российскую сторону на них представил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Основной темой встречи стали вопросы реализации итогов парижского саммита 2019 года – той их части, которая касалась политического урегулированию конфликта.

"Встреча политсоветников "нормандской четверки" была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – подвел краткие итоги Дмитрий Козак.

При этом он отметил, что "похвастаться нечем", но оценил тот факт, что "был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей".

Договорились о том, что будут подготовлены новые принципы и подходы к формированию "дорожной карты", рассказал Дмитрий Козак, есть также договоренность о новой встрече – в ней примут участие политические советники и представители МИД, она пройдет в онлайн-формате.

Ситуация в Донбассе

Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, заявил замглавы администрации президента РФ.

"Это было бы самоубийством – начать боевые действия. С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня", – сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.

Возможное влияние США

Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, сказал Дмитрий Козак.

"Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы", – добавил в этом контексте он.

И напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы.

"Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.

История предыдущих встреч

На саммите, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, участники договорились о следующей встрече, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В совместном коммюнике, которое было принято на саммите, говорилось о том, что минские соглашения остаются основой для продолжения работы в "нормандском формате".

Предыдущая встреча политсоветников прошла в сентябре минувшего года в Берлине. Российскую сторону представлял тогда также Дмитрий Козак, он сообщил журналистам, что в ходе заседания был проведен обмен мнениями по всем актуальным вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.