Импичмент Трампу все-таки вынесли - пока на заседание палаты представителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Дебаты по процедуре правил импичмента президенту США Дональду Трампу состоятся сегодня, после чего возможно и голосование, которое может пройти по сокращенной процедуре.

Демократы планируют объявить Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей конгресса США уже приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти. За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205: идею поддержали все демократы и один республиканец.

Накануне пленарного заседания вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения Трампа от власти - он полагает, что это не будет служить интересам США и соответствовать американской конституции. По мнению Пенса, применение 25-й поправки к конституции не может служить средством наказания и "создало бы ужасный прецедент".

Эксперты считают, что, если процедура затянется, сенаторам просто не хватит времени, чтобы рассмотреть обвинения до 20 января – дня, когда состоится официальная передача власти избранному президенту Джо Байдену.

Выборы и протесты

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил , что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах" и призвал их идти к Капитолию. В день официального утверждения итогов президентских выборов в Вашингтоне вспыхнули беспорядки , митингующие ворвались в здание Капитолия. Конгрессменов и сенаторов, которые проводили совместное заседание, срочно эвакуировали. Полиция применила спецсредства и оружие. Погибло пять человек, есть пострадавшие .

До дня инаугурации в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации .

ФБР завело более 160 дел в отношении захватчиков здания. Как отметил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, "это лишь вершина айсберга".

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