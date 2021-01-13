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Надувательство и охота на ведьм: Трамп оценил риск импичмента

13.01.2021 09:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Дональд Трамп заявил, что не волнуется по поводу возможного применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет лишить его власти. Во время выступления в Техасе Трамп заявил, что такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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По его утверждению, если импичмент все же случится, последствия будут еще долго преследовать Джо Байдена и его администрацию.

"Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей и порочной охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет невероятный гнев и разделение", — сказал Трамп.

Он предупредил, что отстранение его от власти через фальшивку вызовет боль, разногласия и гнев, что опасно для Соединенных Штатов.

Дебаты по импичменту президенту США состоятся сегодня, после чего возможно и голосование, которое может пройти по сокращенной процедуре.

Почему импичмент

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах".

© Sputnik / Stringer
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В день официального утверждения итогов президентских выборов в Вашингтоне вспыхнули беспорядки, митингующие ворвались в здание Капитолия. Конгрессменов и сенаторов, которые проводили совместное заседание, срочно эвакуировали. Полиция применила спецсредства и оружие. Погибло пять человек, есть пострадавшие.

До дня инаугурации в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации. ФБР завело более 160 дел в отношении захватчиков здания.

Накануне сервисы Twitter, Facebook и Instagram блокировали аккаунты Дональда Трампа. К акции подключился и YouTube. На неделю президент США лишен возможности вести трансляции и размещать видеоролики с официальной учетной записи главы Белого Дома.

Не в первый раз

Напомним, что осенью 2019 года демократами уже была инициирована процедура импичмента главе государства - его обвиняли в воспрепятствовании работе конгресса и превышении полномочий. Однако сенат не поддержал обвинения и оправдал Трампа.

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Теги: Минск
 
 
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Инициативу по отстранению от власти президента США инициировали демократы, обвиняющие главу государства в подстрекательстве к мятежу.
 
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