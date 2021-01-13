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Надувательство и охота на ведьм: Трамп оценил риск импичмента
13.01.2021 09:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Дональд Трамп заявил, что не волнуется по поводу возможного применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет лишить его власти. Во время выступления в Техасе Трамп заявил, что такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск".
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
По его утверждению, если импичмент все же случится, последствия будут еще долго преследовать Джо Байдена и его администрацию.
"Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей и порочной охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет невероятный гнев и разделение", — сказал Трамп.
Он предупредил, что отстранение его от власти через фальшивку вызовет боль, разногласия и гнев, что опасно для Соединенных Штатов.
Дебаты по импичменту президенту США
Почему импичмент
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп
© Sputnik / Stringer
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До дня инаугурации в Вашингтоне
Накануне сервисы Twitter, Facebook и Instagram блокировали аккаунты Дональда Трампа. К акции подключился и YouTube. На неделю президент США лишен возможности вести трансляции и размещать видеоролики с официальной учетной записи главы Белого Дома.
Не в первый раз
Напомним, что осенью 2019 года демократами уже была
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Инициативу по отстранению от власти президента США инициировали демократы, обвиняющие главу государства в подстрекательстве к мятежу.
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